«Такая свежая и юная!»: Водянова в белоснежных джинсах и лонгсливе ходит по дому на карантине

Наталья Водянова с подросткового возраста стала покорять мировые подиумы. Теперь многие называют ее нижегородской Золушкой. Она смогла добиться мировой славы и завоевать сердце одного из самых богатых людей в мире — Антуана Арно. Влюбленные вместе уже девять лет и растят пятерых детей: общих сыновей Максима и Романа, а также наследников девушки от прошлых отношений Лукаса, Неву и Виктора. В этом году пара намерена сыграть свадьбу, но из-за пандемии коронавируса торжество пришлось отложить.

больше по теме Наталья Водянова в брюках с высокой талией и массивных ботинках предстала на фото с другом Модель поздравила известного журналиста с днем рождения, поделившись домашними кадрами.

Недавно Водянова переехала в просторный особняк в Париже. Модель с семьей быстро обжилась на новом месте. Она устраивает праздники для своих детей. Они обычно вместе готовят торт, если у кого-то день рождения. Также девушка занимается музыкой с наследниками и говорит с ними на русском языке. Долгое время Наталья не выходила на связь, так как уже месяц находится в самоизоляции. Но накануне она поздравила своего друга Дерека Бласберга, а потом показала, как выглядит на карантине.

На новом фото девушка позировала в домашней обстановке. Она сидела в кресле, а позади нее на столе красовались семейные фото. Модель предстала в белых широких джинсах и лонгсливе с надписью «Помогите». Водянова была без макияжа, а ее волосы уложены в пучок. Своим снимком она поздравила всех с Днем Земли.

Поклонники восхитились моложавым видом 38-летней знаменитости. Многие одарили ее комплиментами. «Ангел», «Никогда не перестану вами восхищаться. Вы как будто заморозились во времени», «Такая свежая и юная!», «Сама нежность и юность», — прокомментировали пост подписчики. Оценила ее look для портала Teleprogramma.pro и имидж стилист Ольга Трофимова.

«Мы видим кричащую надпись SOS и в центре земной шар. Наталья умеет тонко указать на те моменты, которые творятся в мире. Модель выглядит по-домашнему в свободного кроя джинсах белого цвета. Она всегда предпочитает легкие слегка припыленные тона, которые гармонируют с ее образом. Она также выбирает натуральные оттенки, которые очень эстетически смотрятся. Тонкий лонгслив в приятном нежном цвете с незамысловатой надписью, прическа в пучке — все расслаблено, по-домашнему, комфортно и демократично», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.