«Прическа – блеск!»: Гулькина появилась на съемках с новой стрижкой каре

Певица приняла участие в шоу «Отцы и дети» телеканала «Мир».

56-летняя Наталия Гулькина, в отличие от многих российских звезд, не стала придерживаться строгого режима изоляции и появилась на записи шоу «Отцы и дети» телеканала «Мир».

«Чтобы не было вам скучно на карантине, мы нет-нет, да снимаем для вас разные развлекательные программы. Такая профессия», — пояснила звезда свой выход за пределы собственного дома.

Перед объективами видеокамер звезда 90-х предстала в обновленном имидже, сделав стрижку каре и выпрямив волосы. Многие поклонники заметили, что с короткими волосами бывшая солистка «Миража» стала выглядеть моложе.