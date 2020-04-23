«Марат Башаров рассказал, зачем бил своих жен»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Майами дом на первой линии стоит 1,5 млн рублей за квадратный метр»
Жанна Бадоева

«Прическа – блеск!»: Гулькина появилась на съемках с новой стрижкой каре

Певица приняла участие в шоу «Отцы и дети» телеканала «Мир».

«Прическа – блеск!»: Гулькина появилась на съемках с новой стрижкой каре
Наталия Гулькина. Фото Global look press.

56-летняя Наталия Гулькина, в отличие от многих российских звезд, не стала придерживаться строгого режима изоляции и появилась на записи шоу «Отцы и дети» телеканала «Мир».

«Чтобы не было вам скучно на карантине, мы нет-нет, да снимаем для вас разные развлекательные программы. Такая профессия», — пояснила звезда свой выход за пределы собственного дома.

Перед объективами видеокамер звезда 90-х предстала в обновленном имидже, сделав стрижку каре и выпрямив волосы. Многие поклонники заметили, что с короткими волосами бывшая солистка «Миража» стала выглядеть моложе.

«Прическа – блеск!», «Молода и прекрасна. Стрижка очень к лицу», «Натусик! Какая ты красотка! Тебе так идет каре», «С этой стрижкой сбросила лет 10», — прокомментировали образ фолловеры певицы в Instagram.

Тэги

Гулькина личная жизньГулькина новостиЗвездный стильНаталия ГулькинаНаталья Гулькина
Loading...