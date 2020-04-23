«Иу! Какая блондиночка!»: Кончита Вурст стала неузнаваемой

А еще недавно певец представал в весьма брутальных образах.

31-летний австрийский музыкант Томас Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, радикально изменил имидж. Теперь он является обладателем длинных светлых волос, густой челки и шикарных наращенных ресниц.

«Иу! Какая блондиночка!», «Отлично! Вам очень идет белый цвет!», «Как красиво! Просто потрясающе!», «Какая же ты красивая, Кончита!» — наперебой восторгаются новым образом певца его поклонники в личном блоге.

Любопытно, что совсем недавно Вурст появлялся на публике и в Сети в диаметрально противоположном имидже. Он носил короткую черную стрижку, одевался в брутальные наряды и не использовал макияж. В интернет-пространстве даже стали шутить о «карантине животворящем». Но не тут-то было – продержался эпатажный артист недолго, вновь вернувшись к своему полуженскому образу.