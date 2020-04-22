Наталья Водянова в брюках с высокой талией и массивных ботинках предстала на фото с другом

Наталья Водянова недавно призналась, что спустя девять лет отношений готовится к свадьбе с Антуаном Арно. Их пару многие давно считают одной из самых крепких в шоу-бизнесе. Модель из Нижнего Новгорода смогла не только добиться невероятных высот в карьере, но и завоевать сердце сына одного из самых богатых людей в мире. Ко всему прочему, девушка является матерью пятерых детей. Последние недели от модели нет никаких известий, так ка кона коротает дни в самоизоляции.

22 апреля Наталья поделилась редкими домашними фото. Правда, на них она предстала не с женихом, а жгучим брюнетом. Девушка в брюках с высокой талией, ярком джемпере и массивных ботинках позировал на диване в обнимку с известным журналистом Дереком Бласбергом.

Наряд подчеркнул точеную фигуру знаменитости. В январе этого года она дала ему откровенное интервью. Тогда и были сделаны трогательные фото. Водянова таким способом решила поздравить своего друга с днем рождения.

«Наталья, какая вы милая, нежная, идеал женской красоты», — восхитились некоторые пользователи Сети. Отметим, что часто девушку критикуют за то, что она позирует в обуви дома, но во Франции, где живет модель, это в порядке вещей. Свадьбу Водянова планировала устроить в скором времени, но из-за пандемии торжество она отложила. Многие поклонники с нетерпением ждут, когда супермодель станет невестой и они увидят ее в свадебном наряде.

А пока Наталья все свободное время уделят детям. Со своими наследниками она часто разговаривает на русском языке. Они не только вместе готовят, но и занимаются музыкой. Каждый из наследников звезды умеет играть на каком-нибудь музыкальном инструменте.