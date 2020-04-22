Красотки на прогулке: Ксения Бородина облачилась с дочками в одинаковые пуховики

Ксения Бородина после поездки во Францию две недели просидела на карантине. Телеведущая была не особо довольна таким положением дел, но потом сама решила задержаться дома и к работе вернулась лишь в апреле. Теперь редкие вылазки на съемочную площадку стали для нее возможностью выгулять новые образы. Девушка является настоящей модницей и в самоизоляции часто совершает онлайн покупки.

Так, недавно на работу Ксения отправилась в косухе. А вот для прогулки с собакой она облачилась в ярко-алый пуховик, джинсы-скинни и угги горчичного оттенка. Примечательно, что даже губную помаду она подобрала в тон наряду. Похоже, что телеведущая прививает чувство стиля и дочкам, которых облачила в такие пуховики, как у нее. В итоге у них получился family look.

«Природа, мне кажется, тоже в шоке от радости: то снег, то град, то дождь, то солнце, то ветер — и все в одном флаконе! Меня все спрашивают: когда это все закончится? Ребят, майские проведете дома с семьей, как мы всегда и хотели, обнимемся мы все ближе к июню, я думаю!» — поделилась своим прогнозом Бородина.

Поклонники стали обсуждать ее стильный образ. А вот имидж-стилист Елена Бестави в беседе с порталом Teleprogramma.pro отметила, что look звезды далек от идеала.

«Странное ощущение вызывает этот образ. Ярко накрашенные губы под цвет пуховика и при этом угги, которые давным давно не в тренде. Да, угги — это удобно, их приравнивают к валенкам, но есть масса другой обуви, которая тоже очень удобная для прогулок. Ощущение, что было надето то, что попало под руку. Джинсы и пуховик удобны, а вот для чего был сделан такой яркий макияж для прогулки с собакой — я не знаю. У меня это вызывает недоумение. Гармоничнее было бы выбрать натурального спортивного стиля, если целью было единение с природой. А вот если она хотела эпатировать публику, то джинсы следовало заменить на кожаные черные штаны и, может даже, надеть черные лаковые сапоги на шпильке», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.