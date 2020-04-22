«Умеет изысканно подать образ»: Собчак в кожаных брюках и песочном жакете впечатлила стилиста

Ксения Собчак еще в марте самоизолировалась, но иногда ей приходится покидать дом, чтобы появиться на работе. Не удивительно, что она предпочитает соблюдать карантин, проводит много времени с мужем Константином Богомоловым и демонстрирует это в прямых эфирах.

Но, как и любой женщине, Собчак даже дома хочется выглядеть красивой. Время от времени она делится снимками, на которых предстает в модных образах. Не так давно блондинка похвасталась костюмом пудрового цвета. А на очередном фото телеведущая позирует в кожаных брюках и жакете песочного цвета. Наряд дополнил широкий пояс, который сделал акцент на талии, а также крупные сережки.

Многие поклонники пришли в восторг от весеннего аутфита Ксении. Некоторые отметили, что в этом наряде телеведущая выглядит очень стройной. Оценила ее образ для портала Teleprogramma.pro и имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Неподражаемая Ксения Анатольевна предстала перед нами в роскошных кожаных брюках прямого кроя и в органичном минималистичном жакете благородного песочного оттенка. Мы видим, что акцентом на жакете стал ремень с оригинально пряжкой, которая гармонирует с брюками. Ксения Анатольевна умеет изысканно подать образ. Здесь кожа плюс строгий жакет, вдобавок очки в форме стрекоз, и вполне уместными здесь смотрятся объемные серьги, которые на первый взгляд могут показаться лишними, но на самом деле они придают изюминку. Все верно и гармонично. Собчак по большей части всегда очень удачно подает свои образы», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы – свыше 10 лет.