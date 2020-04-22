«Не хочет быть приторно женственной»: Васильев попросил Хаматову не краситься в блонд

Историк моды подметил, что стиль актрисы он может сравнить только с одним человеком - певицей Земфирой.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб актрисы из сериала «Зулейха открывает глаза». Так, историк моды поделился одним из ярких воспоминаний, связанных с Чулпан Хаматовой.

Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что еще несколько лет назад в самолете, следовавшем в европейскую столицу, он оказался в одном ряду с именитой артисткой. Александр Васильев не стал скрывать, что весь полет наблюдал за Чулпан, любуясь ее красотой.

«Она вела себя сдержанно, даже скромно. Чулпан не из тех звезд, кто будет улыбаться всем подряд и раздавать автографы направо и налево. Нет, ей даже хотелось остаться незамеченной. Хотя она — настоящая звезда кино и театра, очень талантливая артистка, которая давно сделала себе имя», — приводит 7days слова Александра Васильева.

Говоря о гардеробе знаменитости, историк моды уточнил, что он без увеличения может назвать Хаматову приверженцем интеллектуальной моды: она носит одежду, которая заставляет задуматься. Это вещи со смыслом, а не просто платья с цветами, стразами, блестками, бисером или бахромой.

По мнению телеведущего, многие звезды одеваются так, чтобы быть заметными. В то время как Чулпан стремится в первую очередь выразить внутренний мир, свое душевное состояние.

«Она в душе бунтарка, и это видно. Бунтарская суть ее натуры хорошо передается прической, одеждой. Ей очень идет короткая стрижка. Как и асимметрия или строгая геометрия. Чулпан идут горох, клетка и полоска. Ее наряды говорят о том, что она не хочет быть приторно женственной. Цветочки, букетики, ангелочки, бантики, бабочки — это все не ее», — добавил историк моды.

При этом Васильев уточнил, что актриса одевается своеобразно. В ее образах виден некий вызов обществу, какое-то несогласие и индивидуальность. Соведущий Эвелины Хромченко дал понять, что сравнил бы ее стиль только с одним человеком — певицей Земфирой. По словам историка моды, у Чулпан отменный вкус, единственное, что он бы посоветовал актрисе, так это не красить волосы в блонд, брюнеткой ей лучше.