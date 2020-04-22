Лаконичный образ: Равшана Куркова скрыла точеную фигуру в пальто прямого кроя

Равшана Куркова давно для многих стала идеалом женственности. Ей часто приходится играть сильных и красивых женщин. Одной из таких работ стал фильм «Балканский рубеж». В обычной жизни она редко пользуется косметикой, а ее наряды всегда лаконичные, без излишеств. Ко всему прочему, актриса в свои 39 лет может похвастаться точеной фигурой и гладкой кожей. Она не скрывает, что много работает, чтобы сохранять красоту, хотя отчасти во многом помогает и генетика.

Уже почти месяц Равшана находится в самоизоляции. Она старается не унывать. Ко всему прочему, каждый день девушка выходит на прогулку с собакой. Недавно она отметилась в джинсах-бойфрендах и белой блузке. Актриса радовалась солнечному дню, а теперь коротает время, читая книги. Своих поклонников она радует архивными фото. На новом снимке Куркова предстала в черном двубортном пальто прямого кроя.

Актриса дополнила весенний образ объемными локонами. Свой пост девушка посвятила так раз литературе. Ее покорили произведения Людмилы Улицкой. Поклонники восхитились ее вкусом. Многие отметили и красоту Равшаны. «Фотографируй себя чаще и сюда выкладывай, а мы будем любоваться вашей красотой», «Равшана, так гармонично фото сочетается с текстами! Красавица!», — прокомментировали пост подписчики. Одной из поклонниц актриса призналась, что стала читать в самоизоляции. «Вообще, перестала раскисать», — отметила она.