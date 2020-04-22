«То град, то снег»: Бородина вышла на прогулку с собакой в горчичных уггах

Ксения Бородина на личной страничке в Instagram вступила в переписку с верными почитателями. По примеру своих звездных коллег телеведущая решила ограничить контакты с внешним миром на фоне распространения пандемии. При этом знаменитость старается поддерживать связь с поклонниками через соцсети. Также, к слову, поступают и другие знаменитости, среди которых: Саша Савельева, Анна Нетребко, Стефания Маликова, певица Жасмин, Ирина Дубцова, Татьяна Навка, Ирина Пегова, Алсу, Нюша, Кристина Асмус и многие другие.

Многие из них устраивают прямые эфиры и даже дают интервью в Instagram. Как это, к примеру, сделала Лера Кудрявцева. Так, ведущая программы «Секрет на миллион» побеседовала с Тиной Канделаки. Светская львица откровенно рассказала о супружестве с хоккеистом Игорем Макаровым, рождении младшей дочки Маши и планах на еще одного ребенка. Знаменитость уточнила, что была бы не против родить молодому мужу еще одного малыша, но по ряду причин — из-за возраста и здоровья — это весьма проблематично.

«Одно дело хотеть, а другое — мочь», — добавила телеведущая.

Незапланированными «карантинными» каникулами наслаждается и Ксения Бородина. Так, возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова посетовала на переменчивую московскую погоду. Телеведущая уточнила, что природа, скорее всего, тоже пребывает в «шоке от радости» от этой весны.

«То снег, то град, то дождь, то солнце, то ветер и все в одном флаконе!! Меня все спрашивают: когда это все закончится?! Ребят, майские проведете дома с семьей, как и хотели. Обнимемся мы все ближе к июню, я думаю!!» — добавила Ксения.

Примечательно, что на прогулку с домашним любимцем Бородина отправилась в дутой утепленной куртке алого оттенка и джинсах-скинни. Образ телеведущей дополнили горчичные угги.