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Ольга Бузова вслед за Валерией украсила шею трендовой цепью «из 90-х»

Когда-то такие украшения носили «новые русские», а теперь их выбирают отечественные звезды.

Ольга Бузова вслед за Валерией украсила шею трендовой цепью «из 90-х»
Ольга Бузова. Фото Владимира Веленгурина / КП.

90-е снова в тренде. А это значит, что вместе с брюками с высокой талией, куртками с пышными рукавами и дикими комбинациями цветов и фактур в моду вернулись украшения тех лет. Это крупные, если не сказать, что вычурные серьги-кольца, объемные перстни и массивные цепочки на шею.

В «лихие» годы их носили предприниматели, которых тогда именовали «новыми русскими», а теперь такими цепями украшают свои шеи модники по всему миру. Одними из первых тренд подхватили звезды отечественного шоу-бизнеса.

Стильное украшение за 2 тыс. рублей недавно приобрел себе телеведущий Александр Рогов. «Это просто супертренд!» — сказал стилист, увидев его на полке магазина. Затем в такой цепи засветилась певица Валерия, примерив его с вечерним платьем изумрудного цвета.

А теперь в актуальном образе появилась и Ольга Бузова. В отличие от Рогова и Валерии она предпочла цепь из белого металла, составив с ней комбинацию с тонким ожерельем. Украшения она надела с красной футболкой.

Ольга Бузова. Фото
Ольга Бузова. Фото https://www.instagram.com/buzova86/

Отметим, что в таком виде ведущая «Дома-2» предстала на прямом эфире с Бородиной в Instagram, где Ксения призналась, что любит своего мужа не на все 100%.

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