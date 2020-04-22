Ольга Бузова вслед за Валерией украсила шею трендовой цепью «из 90-х»

90-е снова в тренде. А это значит, что вместе с брюками с высокой талией, куртками с пышными рукавами и дикими комбинациями цветов и фактур в моду вернулись украшения тех лет. Это крупные, если не сказать, что вычурные серьги-кольца, объемные перстни и массивные цепочки на шею.

В «лихие» годы их носили предприниматели, которых тогда именовали «новыми русскими», а теперь такими цепями украшают свои шеи модники по всему миру. Одними из первых тренд подхватили звезды отечественного шоу-бизнеса.

Стильное украшение за 2 тыс. рублей недавно приобрел себе телеведущий Александр Рогов. «Это просто супертренд!» — сказал стилист, увидев его на полке магазина. Затем в такой цепи засветилась певица Валерия, примерив его с вечерним платьем изумрудного цвета.

А теперь в актуальном образе появилась и Ольга Бузова. В отличие от Рогова и Валерии она предпочла цепь из белого металла, составив с ней комбинацию с тонким ожерельем. Украшения она надела с красной футболкой.

Отметим, что в таком виде ведущая «Дома-2» предстала на прямом эфире с Бородиной в Instagram, где Ксения призналась, что любит своего мужа не на все 100%.