Красота в простоте: Савельева в футболке и брюках с лампасами позировала в Милане

Саша Савельева прославилась на шоу «Фабрика звезд». Долгие годы она выступала в составе группы «Фабрика». Кудрявая блондинка с очаровательной улыбкой и обворожительным голосом сводила с ума мужчин. Но вот уже 10 лет она счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. А год назад у пары родился долгожданный сын Леон. Девушка очень быстро пришла в форму после родов. Она уже вернулась к работе и часто участвует в модных фотосессиях.

Но в период самоизоляции Саша почти не выходит из дома. Певица не скрывает, что тоскует по путешествиям. На днях она показала архивное видео, на котором танцует в косухе в Италии. Похоже, что чувство ностальгии не покидает Сашу. Накануне она вновь опубликовала архивные фото, на которых позирует в Милане. Девушка была не в платье или модно пальто, а в футболке с принтом и черных брюках с лампасами. Звезда выглядела лаконично и стильно, но главное — счастливой.

«Уже 2 дня подряд айфон настойчиво показывает из папки „воспоминания“ эти фотографии… ну что ж, наверно это знак. Оставлю это здесь», — отметила она.

Поклонники вновь восхитились красотой артистки и ее утонченным вкусом. «Какая красотка Александра», «Ты лучшая Саша, и не только из-за элегантности и таланта. Ты добрый, открытый человек», «Превосходные фото, красивая девушка», «Держись, скоро все закончится», — прокомментировали пост подписчики.