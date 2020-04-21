«Это шик»: невестка Орбакайте снялась в брюках с высокой талией и жакете оверсайз

Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков уже не первый год живет в браке с Аленой Красновой. Молодая пара несколько лет назад сыграл пышную свадьбу, на которой гуляла даже бабушка жениха — Алла Пугачева. Влюбленные не торопятся обзаводиться ребенком. Они не скрывают, что пока хотят пожить для себя. Никита много путешествует, а также занимается музыкой, а его избранница работает в модельном бизнесе.

Алена до карантина успела отучиться на фотографа, поэтому теперь ей не терпится опробовать свои силы. Она коротает дни на бывшей даче Примадонны. Там девушка занимается йогой, устраивает прогулки на велосипеде, а также смотрит сериалы с мужем. Но накануне она устроила домашнюю фотосессию. Невестка Орбакайте облачилась в брюки с высокой талией и жакет оверсайз будто с мужского плеча. Возлюбленная Никиты сделала макияж с акцентом на губы и начес. Девушка позировала топлес, демонстрируя красоту своей фигуры.

«Я создала образ для домашней съемки через веб-камеру. Сделала такие вот прикольные кадры», — отметила Алена.

Поклонники девушки пришли в настоящий восторг. Одни оценили ее фигуру, а другие — женственный образ. «Стильно», «Быть такой красивой — это противозаконно!», «Алеееенааа разбила сердце мне», «Это шик», «Круто выглядишь», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что невестка Орбакайте часто делится советами и демонстрирует свои наряды. Она старается следить за модой и всегда обновляет гардероб.