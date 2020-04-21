«Эффектно»: Рудковская в шифоновом платье макси продемонстрировала несколько образов

Яна Рудковская уже больше месяца находится в самоизоляции. В начале марта она успела побывать в Париже на Неделе моды. Там светская львица и придумала свои фирменные маски с бумажными камеями. Теперь светская львица вынуждена носить пижамы. Но стоит отметить, что и домашних нарядов у блондинки целая коллекция и каждый вещь брендовая. Продюсер нашла для себя новое увлечение в четырех стенах. Она снимает ролики, на которых танцует и демонстрирует свою одежду.

Недавно Яна придумала себе наряды из пледов и устроила дефиле вместе с сыном Сашей. Она даже успела похвастаться смокингом, который много лет ждал своего часа в шкафу. Кажется, что фантазия светской львицы неиссякаема. Не удивительно, что она является продюсером Димы Билана. На новом ролике Рудковская танцует в своей гардеробной. Она облачилась в шифоновое платье макси пудрового цвета, в котором блистала в Париже.

Девушка подобрала несколько комплектов аксессуаров к наряду, показав более пяти образов. Каждый раз блондинка меняла, обувь, сумку и солнцезащитные очки. «Платье одно, а аксессуаров нашлось много. Как же уже хочется мне, как и любой женщине, отсидевшей на карантине, а в моем случае это уже почти 50 дней, хоть куда-то сходить и нормально одеться», — написала Яна.

Поклонники оценили не только коллекцию аксессуаров, но и образ знаменитости. «У меня тюль такая дома висит, как у тебя платье», «Все класс, но движение тела как у робота», «Очень красивая сумочка леди Диор розовая», «Эффектно смотрится и стильно», «Летний образ», «Платье супер! И сумочки все отлично подходят», — прокомментировали пост подписчики.