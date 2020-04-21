Анна Семенович в платье-сорочке и белоснежном жакете сверкнула стройными ногами

Анна Семенович еще в марте самоизолировалась. Певица всегда отличалась позитивным настроем, поэтому в четырех стенах она тоже старается не унывать. Тем более, что компанию ей составляет таинственный возлюбленный. Имя своего избранника она скрывает, но недавно впервые показала его со спины. Артистка проводит время с пользой. Она то готовит, то расслабляется в ванне. При этом девушка блистает не только в халатах.

На днях Анна во время готовки устроила танцы. Она была облачена в шифоновое платье свободного кроя. Певица старается выглядеть женственно в любых ситуациях. А теперь она решила попозировать в кресле. Артистка на этот раз облачилась в черное платье-сорочку с кружевом и белоснежный жакет. Босоножки на платформе и яркий макияж дополнили образ. «Пантера перед уборкой квартиры», — написала Семенович.

Поклонники были очарованы элегантным образом звезды. Многие отметили, что наряд подчеркнул стройные ноги знаменитости. «Мадам, как всегда в тренде», «Вы такая сексуальная и дикая львица», «Прекрасно выглядишь», «Какая шикарная красоточка», «Кошечка», «Всем бы так выглядеть на карантине», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что уже несколько месяцев ходят слухи, что певица ждет ребенка. Один из поклонников спросил, когда она собирается рожать. «Скоро», — то ли всерьез, то ли в шутку ответила Анна. К слову, недавно она сделала тест на коронавирус, который оказался отрицательным. Теперь артистка со спокойной душой ждет окончания самоизоляции.