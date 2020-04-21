В тренде: Юдашкина подчеркнула фигуру кроп-топом и стильными джинсами

Будучи мамой двоих детей, наследница именитой фамилии делает все для того, чтобы поддерживать свой имидж.

В Stories дочка именитого кутюрье Валентина Юдашкина поделилась свежими «карантинным» кадрами. В свои 30 лет Галина не только сумела построить успешную карьеру, связав свою судьбу с индустрией моды, как когда-то это сделал ее отец, она также вышла замуж и обзавелась двумя наследниками. Вместе с бизнесменом Петром Максаковым (внук актрисы Людмилы Максаковой. — Прим. ред.) дочка модельера воспитывает первенца — сына Анатолия, ему четыре годика, и маленького Аркадия, он появился на свет в 2018-м.

Будучи молодой мамой, Галина Юдашкина старается следить за всеми модными тенденциями и собственным имиджем. Так, даже на домашней изоляции девушке не нужен повод для того, чтобы принарядиться. На одном из свежих снимков наследница Валентина Абрамовича позировала в актуальном кроп-топе и джинсах по фигуре, сделав акцент на талии.

Напомним, что Галина Юдашкина занимается выпуском авторских детских коллекций. На показах наряды дочери именитого кутюрье уже демонстрировали: шестилетняя Лиза Галкина, дети поп-короля сцены Филиппа Киркорова — сын Мартин и дочка Алла-Виктория, Саша Плющенко и многие другие.

Еще в Международный женский день новую коллекцию весна-лето — 2020 в Кремлевском дворце представил отец Галины — Валентин Юдашкин. Помимо взрослых моделей, в дефиле приняла участие и пятилетняя Надя Пескова. Дочка олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки облачилась в бальное платье с пышной юбкой цвета шампань.