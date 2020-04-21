«Все элементы в тренде»: Миддлтон отметилась в приталенном платье с цветочным принтом

Кейт Миддлтон всегда отличалась особым чувством стиля. Британцы всегда обращают внимание на ее наряды, а журналисты сразу прогнозируют задаваемые ей новые тренды. Правда, с появлением Меган Маркл в королевской семье, внимание к супруге принца Уильяма стало уделяться в разы меньше. Но теперь, когда принц Гарри со своей женой уехал жить в США и отказался выполнять королевские обязанности, герцогиня Кембриджская снова оказалась в центре внимания.

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Так 21 апреля день рождения празднует королева Елизавета II. Ей исполнилось 94 года. С этим событием Ее Величество, естественно, поздравили принц Уильям и Кэтрин. Они поделились совместным с именинницей снимком, который был сделан на выставке цветов в Челси в прошлом году, когда Кейт устроила королеве экскурсию по спроектированному ею саду. Супруги пожелали королеве счастливого праздника.

Многие пришли в восторг от женственного и элегантного образа Миддлтон. Хоть многие и находятся в самоизоляции, но не перестают мечтать, как отправятся на прогулку в теплую погоду. Для портала Teleprogramma.pro оценила ее наряд имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Удивительно скромный наряд в стиле девушки из провинции. При этом все элементы в тренде: это и модный цветочный принт на платье, и отделка кружевом, ярусная юбка. Сейчас все это актуально. Даже модные босоножки на сплошной платформе, которые напоминают русские лапти. Все в едином стиле, кроме сережек. Серьги из круглых жемчужин напоминают цветок и, казалось бы, должны гармонично сочетаться с нарядом, но если внимательно посмотреть на принт платья, то он не настолько четкий, а правильная форма цветка сережек более классическая. Если бы здесь был речной жемчуг, было бы идеальное сочетание», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.