«Образ супер»: Орбакайте поделилась архивным кадром, где она не блондинка

Певица разместила в соцсети снимок с обложки своего музыкального альбома, вышедшего в 1996 году.

В самоизоляции звезды продолжают делиться с поклонниками в социальных сетях своими архивными фотографиями и видео. Певица Кристина Орбакайте на этот раз вдвойне сильнее удивила своих подписчиков в «Инстаграме»: она показала себя брюнеткой, а также напомнила им о далеких 90-х годах.

«Образ 1996 года гениальных мастеров Игоря Чапурина и Льва Новикова», — подписала снимок Орбакайте. Посмотреть его можно тут.

На архивной фотографии певица — брюнетка. Волосы на ее голове больше похожи на черные перья, чем на локоны. Преданные фанаты сразу же угадали, что это обложка одного из альбомов Орбакайте.

«Альбом «0 часов 0 минут», «Я помню, у меня была аудиокассета, на обложке альбома был этот образ», «Очень идет вам этот образ!», «Ого! Очень оригинально! И красиво», «Вы прекрасны во всех образах», «С темными волосами вы аристократка», «Образ супер» — поспешили прокомментировать некоторые фолловеры.

Несколько подписчиков нашли необычный образ ярким и оригинальным, сделав комплимент Орбакайте. Однако большинство решило, что черный ей не идет и блондинкой артистке куда привычнее и лучше.