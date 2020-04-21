Надежда Михалкова в объемном свитере и резиновых сапогах прогулялась с шестилетним сыном

Семья режиссера Никиты Михалкова всегда была дружной. Его дочери Анна и Надежда не только пошли по его стопам и связали жизнь с кино, но и регулярно проводят время вместе, хоть у каждой давно есть свои семьи. Так на днях старшая наследница артиста поделилась селфи, сделанным на Пасху. Она позировала в одиночестве. А вот ее сестра поностальгировала, опубликовав фото с племянниками. Она дала понять, что скучает в разлуке с ними.

Как оказалось, в светлый праздник Надежда провела время с шестилетним сыном Иваном. Скорее всего, с ними была и ее восьмилетняя дочь Нина. Они прогулялись на природе. Актриса облачилась в синюю мини-юбку, объемный свитер и резиновые сапоги карамельного оттенка. Они побегали по полям. Михалкова выглядела счастливой. Она всегда старается уделять внимание наследникам. Но лишь недавно артистка стала делится снимками с малышами от Резо Гигинеишвили, с которым рассталась в 2017 году.

Многие поклонники восхитились трогательными снимками. Некоторые поразились тому, как вырос Иван. «Простор и свобода! Такие домашние кадры», «На фото — счастье», «Надя, вы так прекрасны», — стали комментировать пост подписчики. К слову, в самоизоляции Надежда даже стал играть в шахматы. Вместе с дочкой накануне вечером они сыграли партию. Маленькая девочка ловко обыграла маму.