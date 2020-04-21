На изоляции: жена Диброва прогулялась по поселку в плюшевом пальто и трико

Ни для кого не секрет, что ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале старше своей возлюбленной без малого на тридцать лет. Еще в ноябре Дмитрий Дибров отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 60 лет. Значительная разница в возрасте не помешала супругам построить гармоничные отношения и завести общих наследников.

Пара воспитывает троих сыновей. Первенец Полины Дибровой появился на свет в феврале 2010 года. Александру уже десять лет. Спустя три года модель из Ростова-на-Дону обзавелась втором наследником — Федором, ему шесть лет. В семье также есть самый младший четырехлетний Илья.

В отличие от других знаменитостей, возлюбленная телеведущего не видит смысла скрывать отпрысков от широкой публики, поклонников и журналистов. Также, к слову, поступает и Максим Галкин. По словам шоумена, после того, как снимки их двойняшек Гарри и Лизы появились в одном из изданий светской хроники, он решил, что лучше сам будет публиковать свежие фото в Instagram, лишая тем самым «желтую» прессу эксклюзива. А вот Алла Пугачева была против такой стратегии мужа. Примадонна считала, что нет никакой нужды показывать малышей общественности.

На личной страничке в соцсети супруга Дмитрия Диброва время от времени публикует свежие кадры с наследниками. На карантине Полина вместе с сыновьями обосновалась за городом. Так, модель может позволить себе выйти на прогулку по опустевшим улочкам, избегая любых контактов с прохожими. Как и многие другие звезды, избранница телеведущего на домашней изоляции отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественность.

На прогулку 31-летняя Полина вышла в актуальном плюшевом пальто синего оттенка, меховых полуботинках на плоской подошве и сером трико. В комментариях многодетная модель пояснила, что теперь у ее мальчишек есть собственный аккаунт в Instagram. Примечательно, что сыновей возлюбленная шоумена называет Дибровятами.