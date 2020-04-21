На «Модном приговоре» показали, какие юбки нельзя носить дамам с пышными бедрами

На «Модный приговор» (Первый канал) пришла девушка Екатерина с очень женственной фигурой – тонкой талией и широкими бедрами. Для выхода на подиум в студии шоу она выбрала яркий комплект из цветастой свободной блузы и облегающей красной юбки с двумя разрезами. Эвелина Хромченко заметила, что для такой девушки это не самый удачный вариант.

«Очевидно, что ваш комплект не сложился. Юбка сама по себе как идея хорошая, но нам нужна другого размера. И я бы предпочла все-таки другую длину, более компактную, поскольку наша героиня имеет очень привлекательные бедра. Эта модель увеличивает ее моментально в размере и одновременно взрослит. А нам это зачем?» — сказала ведущая.

Модный эксперт также посоветовала заменить туфли на другую модель с тонким каблуком и более легкой конструкции.