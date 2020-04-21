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На «Модном приговоре» показали, какие юбки нельзя носить дамам с пышными бедрами

Эвелина Хромченко также дала совет по выбору туфель.

На «Модном приговоре» показали, какие юбки нельзя носить дамам с пышными бедрами
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

На «Модный приговор» (Первый канал) пришла девушка Екатерина с очень женственной фигурой – тонкой талией и широкими бедрами. Для выхода на подиум в студии шоу она выбрала яркий комплект из цветастой свободной блузы и облегающей красной юбки с двумя разрезами. Эвелина Хромченко заметила, что для такой девушки это не самый удачный вариант.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

«Очевидно, что ваш комплект не сложился. Юбка сама по себе как идея хорошая, но нам нужна другого размера. И я бы предпочла все-таки другую длину, более компактную, поскольку наша героиня имеет очень привлекательные бедра. Эта модель увеличивает ее моментально в размере и одновременно взрослит. А нам это зачем?» — сказала ведущая.

Модный эксперт также посоветовала заменить туфли на другую модель с тонким каблуком и более легкой конструкции.

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