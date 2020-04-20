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«На стиле»: Каменских в кожайной куртке оверсайз и брюках с лампасами прогулялась с Потапом

Певица насладилась солнечным днем с возлюбленным.

«На стиле»: Каменских в кожайной куртке оверсайз и брюках с лампасами прогулялась с Потапом
Настя Каменских. фото: instagram.com/kamenskux/

Настя Каменских почти год назад сыграла свадьбу с Потапом. Этого события поклонники ждали много лет, хоть пары и скрывала свой роман. Теперь влюбленные живут вместе и работают. Певица занялась сольной карьерой, а супруг ей помогает как продюсер. С недавних пор пара находится в самоизоляции. Артистка старается придерживаться обычного распорядка дня, поэтому регулярно занимается спортом, а также снимает для поклонников забавные видео.

Но похоже, что супруги не смогли усидеть дома в солнечный день. На очередном фото Каменских позирует в парке с возлюбленным. Еще недавно она хвасталась новым глянцевым бомбером, а теперь облачилась в кожаную куртку оверсайз, которую сочетала с брюками с лампасами. Образ в повседневном стиле завершила белая шапка-хулиганка и солнцезащитные очки. Потап предпочел выглядеть более ярко. Он позировал в синих брюках, голубой рубашке и белой ветровке.

Многие поклонники восхитились семейной идиллией. Некоторые давно следят за парой и образами молодой певицы. «Любимая пара», «Очень гармонично смотритесь вместе», «Ну вот и пришла Чумачечая весна», «Какой у Насти интересный образ», «Крутая куртка», «На стиле», «Классные», — прокомментировали пост подписчики.

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Анастасия КаменскихЗвездный стильзвезды на карантинемода и стильПотап
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