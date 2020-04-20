«Женственный образ!»: Наталья Подольская в платье-сорочке спела в домашней обстановке

Наталья Подольская в период пандемии коронавируса большую часть времени проводит дома. В загородном коттедже у нее есть возможность дышать свежим воздухом, а муж девушки Владимир Пресняков даже посадил четырехлетнего сына Артемия на мопед. Певица старается не скучать на карантине. Она устраивает онлайн концерты для поклонников. То и дело артистка предстает без макияжа и в футболке оверсайз.

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Но новое видео восхитило многих поклонников звезды. Подольская на кадрах запечатлена дома. Она позировала в черном платье-комбинации и туфля-лодочках в тон. Элегантный наряд, похожий на сорочку, подчеркнул ее стройную фигуру.

За пианино сидел ее супруг. Он аккомпанировал своей возлюбленной, которая решила спеть свой трек «Плачь». Алая помада и выпрямленные локоны дополнили вечерний look. Пресняков также предпочел стиль total black. Как оказалось, видео было снято не так давно.

«Репетировали перед прямым домашним эфиром для Оk live. Последние дни мучаюсь, что не успела снять клип на эту песню, но может, когда нас выпустят?», — отметила артистка.

Подписчики оценили вокал Натальи, а также ее вечерний образ. «Как же круто поете вживую», «Вы просто прелесть», «Божественная», «Какая вы роковая в черном», «Такой женственный образ!», «Идеальная пара», «Приятно наблюдать за такими семьями», — прокомментировали пост фолловеры.