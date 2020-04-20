Марина Александрова в джинсах-бойфрендах и кремовом тренче позировала в лесу

Марина Александрова недавно снялась в сериале «Екатерина» в главной роли. В обычной жизни актриса, конечно, обходится без кринолина. Но на фотосессиях и красных дорожках она блистает в роскошных вечерних платьях.

Как и большинство звезд, Александрова коротает дни в самоизоляции. Любимой одеждой большинства людей на карантине стали халаты и пижамы. Актриса решила показать, в чем обычно гуляет весной. На новом фото она запечатлена в лесу. Девушка была облачена в джинсы-бойфренды и кремовый тренч. Комфортный образ завершили белые кеды. Марина отказалась от макияжа, а волосы собрала в хвост. Она улыбалась, сидя на валуне.

«Выйти в лес, прикинуться деревом и… молча стоять, пока не оштрафовали. Скучаю по пробежкам в лесу, снится…», — призналась звезда.

Она рассказала, что не может бегать в парке, так как опасается штрафов. При этом актриса понимает, что режим самоизоляции необходим. Многие поклонники восхитились нарядом девушки и ее фигурой. «Что ж вы так худеете? Русская красота женщины не в худобе», «Красотища Императрица Всея Руси», «Красота наша», «Увидел бы на улице — не узнал», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что у артистки подрастают сын Андрей и дочь Екатерина, поэтому скучать ей не приходится.