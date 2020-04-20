«Ну, что?! Признали»: 45-летняя Рудковская надела трико под глянцевый дутый пуховик

Ко всему прочему, музыкальный продюсер скрыла лицо под защитной маской и очками с пластиковой оправой.

На личной страничке в Instagram 45-летняя Яна Рудковская поделилась свежим отчетным видеороликом. На домашней изоляции музыкальный продюсер старается придерживаться всех правил карантина, о которых бизнесвумен знает не понаслышке. Еще в марте после поездки во Францию знаменитость была вынуждена самоизолироваться на две недели. И как только супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко выдержала положенный срок, в Москве были введены меры предосторожности на фоне пандемии.

Рудковская сетовала на то, что не знает: радоваться или огорчаться из-за окончания личного карантина. Так как старшие отпрыски музыкального продюсера от Виктора Батурина — сын Николай и пасынок Андрей — также оказались дома на самоизоляции. Будучи студентами МГИМО, молодые люди пока не посещают занятия, а учатся в дистанционном формате. Так же, как и дочка Дмитрия Маликова и Елены Изаксон — Стефания.

Примечательно, что возлюбленная олимпийского чемпиона Евгения Плющенко старается находить что-то позитивное и в условиях карантина. Бизнесвумен сама выгуливает домашних питомцев на садовом участке, а выходя за территорию коттеджа, Яна обязательно надевает защитную маску и очки.

На свежем видеоролике супруга фигуриста предстала в актуальном глянцевом дутом пуховике золотистого оттенка. К своему трендовому наряду бизнесвумен подобрала серое трико и белые кроссовки. На голову музыкальный продюсер надела капюшон, оставив волосы распущенными.