«Женственно, но не вульгарно»: Васильев посоветовал Муцениеце нанять стилиста

Историк моды уверен, что экс-возлюбленной Павла Прилучного не помешало бы избавиться от одежды мужского стиля.

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев разобрал стиль и гардероб актрисы из фильма «Тобол» и сериала «Закрытая школа» — 31-летней Агаты Муцениеце. Говоря о нарядах знаменитости, коснулся и личной жизни артистки.

Так историк моды припомнил, что со своим будущим мужем Павлом Прилучным актриса познакомилась на съемочной площадке одного из телевизионных проектов. Влюбленные сыграли тайную свадьбу в 2011 года и за девять лет совместной жизни успели обзавестись двумя наследниками — сыном Тимофеем, ему семь лет, и дочкой Мией, которой четыре годика.

Известие о том, что супруги намереваются развестись, стало полной неожиданностью для коллег пары и их верных почитателей. По словам Васильева, лично он не может понять хейтеров, которые обвиняют Агату в том, что к расставанию привел ее внешний вид.

Как говорит историк моды, для не него любовь — это в первую очередь «химия», и к одежде это чувство не имеет никакого отношения. Соведущий Эвелины Хромченко недоумевает: как можно влюбиться в платье женщины, в ее прическу, сумочку или украшения?

«Мы влюбляемся в человека по необъяснимым причинам. Вас к этой женщине тянет как магнитом… Думаю, что причина разрыва кроется в другом», — отметил историк моды.

Васильев не стал скрывать, что считает экс-возлюбленную Павла девушкой редкой красоты. При этом телеведущий уточнил, что Муцениеце стоит поработать над своим имиджем и гардеробом. Историк моды заверил, что был неприятно удивлен тем, что Агата при всей своей статности довольно часто появляется на публике в брючных костюмах.

Васильев посоветовал актрисе обратить внимание на платья и юбки, фасон которых выгодно подчеркнет ее талию и стройную фигуру. Соведущий Эвелины Хромченко полагает, что бывшей избраннице Павла идет все женственное, а геометрия, четкие линии и одежда из мужского гардероба ей совершенно не подходят.