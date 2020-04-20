«Бездна вкуса!»: Анна Нетребко в силуэтном бархатном платье появилась на сцене

Анна Нетребко вместе с семьей пережидает непростое время в Вене. Там у артистки есть своя квартира. С самоизоляцией она столкнулась в марте. Уже месяц оперная дива вынуждена находится дома, хотя недавно она стала чаще гулять, так как в Австрии это не запрещено. Все же женщину огорчает, что она сможет вернуться на сцену еще не скоро. По ее прогнозам, в Европе границы откроются только к осени.

Но на радость поклонников накануне Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым и друзьями приняла участие в концерте. Они выступали в пустом зале, а пением выдающихся артистов зрители насладились в эфире австрийского ТВ. Сначала оперная дива предстала в нежно-голубом платье макси. Потом она сменила образ. Анна появилась на публике в силуэтном бархатном платье в пол с вышивкой. Яркий макияж и уложенный в легкую волну волосы дополнили look.

«Анюта! Ну вот видите — жизнь налаживается. Вы уже поете. Браво — голос никуда не делся», «Наконец-то! Как я рада за вас! Сколько можно такой талант держать в клетке!», «Божественно выглядите», «Вы божественны, бездна вкуса!», «Большое спасибо! Глоток свободы! Прекрасное исполнение! Выглядите замечательно, вам очень идет это платье!» — прокомментировали пост артистки подписчики.

Отметим, что даже во время прогулок Анна подбирает себе эффектные наряды. С приходом весны она снова стала наряжаться в яркие шляпы и легкие платья.