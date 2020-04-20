«Словно умытая, светлая и чистая»: Захарова поделилась честным фото без прикрас

44-летняя Елена Захарова вслед за другими знаменитостями отказалась от макияжа на домашней изоляции. Так свои честные фото без прикрас уже показывали: Елизавета Боярская, Екатерина Климова, Юлия Ковальчук, Анна Нетребко, Татьяна Навка, Вера Брежнева и многие другие. Примечательно, что свежий снимок актрисы из сериала «Кадетство» привлек внимание астролога Тамары Глобы, которая сделала Елена комплимент.

«Боже, какая хорошенькая! Словно умытая, светлая и чистая», — отметила близкая подруга актрисы.

Стоит отметить, что косметикой в повседневной жизни не пользуется и 46-летняя Юлия Высоцкая. В одном из интервью актриса призналась, что ее мужу больше нравятся «умытые лица». Говоря о супружестве с 82-летним Андреем Кончаловским, телеведущая не стала скрывать, что режиссер повлиял на становление ее как личности. Юлия на многие вещи смотрит глазами своей второй половинки. Кроме того, Высоцкая часто советуется с супругом, доверяя его мнению.

В комментариях к свежему снимку Елена Захарова подметила, что в этом году она впервые сама испекла кулич на Пасху и получила от всего процесса приготовления к празднику невероятное удовольствие. По словам актрисы, каждый год с самого раннего детства она не пропускала Пасхальных служб. Но этой весной знаменитость ограничилась просмотром трансляции по ТВ.