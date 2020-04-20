«Похорошела»: Лопырева в алом платье и без укладки отметила Пасху

Виктория Лопырева вот уже несколько месяцев находится в Дубае. Именно там телеведущая самоизолировалась в связи с пандемией. Несмотря на то, что в теплой стране пляжи закрыты и действует особый режим, блондинка рада тому, что хотя бы из номера может любоваться видом на море. Ко всему прочему, компанию знаменитости составляет ее муж Игорь Булатов и сын Марк Лео. По словам девушки, они прекрасно проводят время вместе.

А 19 апреля Виктория отпраздновала Пасху. Обычно в этот день она наряжается, но так как в этом году все отмечают праздники выпавшие на время карантина дома, то модель выбрала достаточно простой наряд. Она облачилась в алое мини-платье с цветочным принтом. Модель сделала нюдовый макияж, а вот от укладки отказалась, даже выпрямлять волосы она не стала. По всей видимости, большую часть времени накануне Лопырева провела у плиты.

«В прошлом году была наша первая совместная Пасха с малышом, но он тогда мало что понимал. Другое дело сегодня — утро началось с традиционной битвы яйцами (не надо же говорить, что я всегда выигрываю у всех), но сыну сегодня отдала пальму первенства, ему так понравился процесс, что для фото яиц уже не осталось», — поделилась звезда.

А вот многие поклонники восхитились моложавым видом блондинки. Некоторые даже посчитали, что фото были сделаны давно, но Виктория заверила, что они свежие. «Это фотография и те, которые выкладывали раньше, два разных человека», «Это сколько лет назад?», «Красный цвет к лицу. Отличительная черта Лопыревой это вещи в красном», «Аленушка из русской сказки!», «Похорошела на карантине», — прокомментировали пост подписчики.