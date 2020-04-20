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«Пикантно и интересно»: Рогов показал, как эффектно сочетать платье-комбинацию с топом

Так привычный образ начинает выглядеть небанально.

«Пикантно и интересно»: Рогов показал, как эффектно сочетать платье-комбинацию с топом
Александр Рогов. Кадр из «Рогов в городе»/ СТС

Александр Рогов в эфире шоу на СТС «Рогов в городе» продемонстрировал зрителям эффектную комбинацию с платьем-сорочкой.

Ведущий заметил, что бельевой стиль по-прежнему в моде, но на яркой участнице проекта Галине просто платье-комбинация будет выглядеть слишком банально. Поэтому он предложил надеть под него трикотажный топ-лапшу в тон.

«Если топ пересекается по цвету с платьем, это выглядит очень пикантно и интересно. За счет топа образ будет спортивным и комфортным. А платье – это все-таки платье!» — сказал стилист.

Стильный look Александр дополнил курткой-косухой. И тоже коричневого цвета. Кстати, ранее ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко рассказывала, что этот тон потрясающе универсален – его можно миксовать практически с любыми оттенками.

Кадр из «Рогов в городе»/ СТС. Фото
Кадр из «Рогов в городе»/ СТС

В руки героине шоу Рогов дал яркую бирюзовую сумочку, сделав на ней акцент. «Я очень доволен!» — пришел в восторг от собственной работы телеведущий. Девушка поддержала в этом стилиста.

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