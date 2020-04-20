Рогов составил стильный женский образ с «трениками» и жакетом в стиле Хайли Бибер

Александр Рогов в рамках своего шоу на СТС навестил Суздаль, где познакомился с героиней нового выпуска Галей. Она всегда одевалась как пацанка, но сейчас решила, что ей пора превращаться в девушку. Поэтому ведущий программы «Рогов в городе», решил совместить в ее образе женственность с маскулинностью.

Стилист уверен, что для таких энергичных девушек отлично подойдет стиль супруги Джастина Бибера, который он высоко ценит.

«Вот в таких трениках по Лос-Анджелесу рассекает Хайли Бибер, а теперь в них Галя будет рассекать по Суздали», — сказал Александр .

Рогов заверил, что подобные брюки сейчас в моде и предложил примерить их с туфлями-носками на каблуках, топом-лапшой и объемным жакетом. «Это классно, многослойно и очень интересно», — заметил ведущий.