«Бомбический!»: Бузова похвасталась ярко-розовым пальто с цветочным воротником

В восторг от обновки ведущей «Дома-2» пришла даже Анна Семенович.

Ольга Бузова не скупится на собственный гардероб. Ведущая «Дома-2» не только покупает готовые брендовые вещи, но и заказывает наряды индивидуально под свои интересы и вкус у российских дизайнеров. Одно из последних таких приобретений – дутое брендированное пальто.

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На его спине красуется надпись: «Вот она я». Напомним, недавно звезда выпустила песню под таким названием и активно продвигает ее. Чтобы подчеркнуть особый статус певицы дизайнеры не забыли изобразить еще и корону со звездами.

Впереди пальто ярко-розового оттенка, сзади же – почти все цвета радуги: фиолетовый, желтый, белый, голубой и синий. Воротник и карманы стилисты отделали цветочным принтом.

Наряд Бузовой пришелся по вкусу ее поклонникам. В числе восторженных комментаторов в Instagram оказалась и Анна Семенович. «Какой пуховик замечательный! Просто огонь! Я тоже хочу таааакооооой», — написала она. Не осталась равнодушной и Эвелина Бледанс. «Какой бомбический пуховик! Где такие живут?» — поинтересовалась актриса.