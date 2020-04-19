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Пугачева для празднования Пасхи выбрала зеленую пижаму в горох

Певица строго соблюдает режим самоизоляции, поэтому торжество прошло в семейной обстановке.

Пугачева для празднования Пасхи выбрала зеленую пижаму в горох
Алла Пугачева. Фото: Global look press.

Пижама для многих звезд уже давно перешла из разряда гардероба для сна в повседневный. Артисты свободно появляются перед своими поклонниками в таком виде, ничуть не стесняясь этого. Да и мировые дизайнеры все настойчивее предлагают придерживаться бельевого стиля далеко за пределами дома.

Недавно советам стилистов последовала актриса Екатерина Климова, которая примерила синюю классическую пижаму свободного кроя. В этом наряде стройность фигуры звезды был заметна еще больше обычного.

Не обошла тренд и Алла Пугачева, обратившаяся на Пасху к россиянам с поздравительными словами в Сети. Примадонна тоже предпочла традиционную модель сдержанного зеленого тона, украшенную гороховым принтом белого цвета. А вот дети звезды нарядились в вечерние одежды – Лиза выбрала красное длинное платье, а Гарри черные брюки с белой рубахой, украшенной элегантной бабочкой.

Пугачева с детьми. Фото
Пугачева с детьми. Стьоп-кадр видео https://www.instagram.com/maxgalkinru/

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