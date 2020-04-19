По карману избранным: журналисты узнали, сколько стоит платье-сетка Гагариной

Образ Полины Гагариной на последнем выпуске шоу «Голос. Дети» (Первый канал), где она была в составе жюри, вызвал бурное обсуждение у зрителей.

Звезда примерила роскошный наряд от модного российского дизайнера Яны Расковаловой с секретом: поверх мини-платья на него как бы накинута ажурная сетка. Образ волновал и приятно удивлял поклонников певицы.

За один день фото Полины в этом летящем платье получило около 150 тыс. лайков и множество комментариев в Instagram. По большей части – восторженных. Певицу фолловеры сравнивали с невестой и волшебной феей, не скупясь на комплименты.

Журналисты «Комсомольской правды» не поленились и выяснили, сколько же может стоить такая воздушная красота. Оказалось, немало – полмиллиона.