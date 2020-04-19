«Невероятная»: Порошина блеснула на «Танцах со звездами» в дерзком мини

Мария Порошина появилась в шоу «Танцы со звездами» на «России 1» в образе дерзкой обольстительницы. Мать пятерых детей примерила ультракороткое облегающее платье, обнажив приятные женственные формы.
Напомним, актриса танцует в паре с чемпионом мира по бальным танцам Евгением Раевым. В детстве она увлекалась художественной гимнастикой и мечтала стать балериной.
Смелый образ звезды вызвал бурное обсуждение у пользователей Сети.
«Я сама 12 лет отдала танцам… Знаю… Как говорят, талант не пропьешь. Вы выглядите потрясающе! Еще и супермама детишек», «Самая красивая пара», «Очень, очень понравилось. Вы лучшие – вы земные», «Не узнать», «Невероятная», — пишут фолловеры.