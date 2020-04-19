«Невероятная»: Порошина блеснула на «Танцах со звездами» в дерзком мини

Актриса вышла на сцену конкурса в образе роковой обольстительницы.

Мария Порошина появилась в шоу «Танцы со звездами» на «России 1» в образе дерзкой обольстительницы. Мать пятерых детей примерила ультракороткое облегающее платье, обнажив приятные женственные формы.

Напомним, актриса танцует в паре с чемпионом мира по бальным танцам Евгением Раевым. В детстве она увлекалась художественной гимнастикой и мечтала стать балериной.

Смелый образ звезды вызвал бурное обсуждение у пользователей Сети.