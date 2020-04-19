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«Невероятная»: Порошина блеснула на «Танцах со звездами» в дерзком мини

Актриса вышла на сцену конкурса в образе роковой обольстительницы.

«Невероятная»: Порошина блеснула на «Танцах со звездами» в дерзком мини
Мария Порошина. Фото: Global look press.

Мария Порошина появилась в шоу «Танцы со звездами» на «России 1» в образе дерзкой обольстительницы. Мать пятерых детей примерила ультракороткое облегающее платье, обнажив приятные женственные формы.

Напомним, актриса танцует в паре с чемпионом мира по бальным танцам Евгением Раевым. В детстве она увлекалась художественной гимнастикой и мечтала стать балериной.

Мария Порошина и Евгений Раев. Шоу "Танцы со звездами"/ "Россия 1". Фото
Мария Порошина и Евгений Раев. Шоу «Танцы со звездами»/ «Россия 1″/ стоп-кадр

Смелый образ звезды вызвал бурное обсуждение у пользователей Сети.

«Я сама 12 лет отдала танцам… Знаю… Как говорят, талант не пропьешь. Вы выглядите потрясающе! Еще и супермама детишек», «Самая красивая пара», «Очень, очень понравилось. Вы лучшие – вы земные», «Не узнать», «Невероятная», — пишут фолловеры.

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