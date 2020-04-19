«Очень женственно!»: Солнцев поделился в Сети кадрами показа мод 1979 года

Бывшему участнику «Дома-2» наряды не пришлись по вкусу, а вот многим пользователям понравились.

Бывшая звезда проекта «Дом-2» регулярно делится со своими поклонниками в Сети архивными видеокадрами, отражающими советскую действительность. Часто ролики находят большой отклик у аудитории – людям нравится вспоминать и обсуждать былое.

Недавно шоумен обнародовал в личном блоге видео с первым конкурсом красоты в СССР, мужчине понравилась естественная внешность и милая скромность советских девушек. А вот одежду прошлых лет Рустам не оценил.

На суд своих фолловеров он предложил кадры с московского показа мод 1979 года.

«В апреле 1979 года в Доме моды на Кузнецком мосту прошел показ остромодных изделий. В моде – свободный силуэт и гофре. Жаль только, что в продаже изделия поплоше и попроще. Советская мода для советских женщин, она без излишеств и легкомысленности. Не дай бог, как говорится», — высказался Солнцев.

В комментариях его Instagram тут же развернулась горячее обсуждение.

«Барышни-крестьянки», «Некоторые модели актуальны и по сей день. Очень женственно! Манекенщицы только в возрасте за 40, странновато», «Там пару пальто очень даже!», «Боже! Какие шапки! Шик!», «Не знаю, товарищи дорогие. Моя мама в те годы шикарно одевалась. Через друзей доставала заграничные вещи, настоящие и качественные», — написали подписчики.