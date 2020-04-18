Нарядилась к Пасхе: Кудрявцева запечатлела годовалую дочку в костюме с цветочным принтом

Лера Кудрявцева недавно призналась, что могла снова стать мамой. В августе 2018 году у нее родилась дочь Мария. Это для 48-летней блондинки стало большой радостью, так как впервые она стала мамой очень давно, в 18 лет, когда родила сына Жана. Она не скрывает, что в зрелом возрасте ощущения от материнства уже другие.

Лера души не чает в годовалой наследнице. Она покупает ей много одежды, а в период самоизоляции она с мужем Игорем Макаровым разными способами развлекает девочки. Кроха растет очень смышленой. Она даже помогает папе во время домашних тренировок, нося ему шайбы. За день до Пасхи Кудрявцева покрасила яйца и испекла куличи. Она принарядила дочку в яркий костюм с цветочным принтом и усадила за стол.

Маша стала любоваться цветными яичками и вербой. Она с интересом все разглядывала.

«Доченька, яички на Пасху. Покрасила Машенька, молодец!», — восхитилась Лера.

Дома у звезды раздаются детские песни. Она с радостью проводит время с ребенком. Правда, даже в период самоизоляции девушке приходится работать. Она ездит в студию на съемки. Накануне Кудрявцева призналась, что долго хотела всем понравится и ждала признания, но в итоге это только ее угнетало, так как все нравиться невозможно. По ее словам, теперь она не прячет голову в песок, поэтому жить ей стало гораздо комфортнее.