Настоящая леди: Стеша Маликова подчеркнул фигуру мини-платьем с пышными рукавами

Стеша Маликова является дочерью Дмитрия Маликова. 20-летняя девушка учится в МГИМО, а также много путешествует и увлекается модой. Звездная семья самоизолировалась в загородном доме. Там певец сочиняет новые композиции, а его наследница помогает приглядывать за подрастающим братом Марком. Время от времени девушка гуляет на природе, каждый раз демонстрируя стильные и элегантные образы.

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Но Стеша успела соскучиться по выходам в свет. Накануне она решила поделиться архивными кадрами. Некоторые из них были сделаны в Санкт-Петербурге в фешенебельном отеле. По всей видимости, вернулась в свой номер дочь Маликова после светского раута. Она облачилась в черное мини-платье с пышными рукавами. Образ дополнили туфли, высокий хвост, крупные серьги-гвоздики и клатч в тон наряду, который подчеркнул хрупкую фигуру девушки.

Наследница артиста пришла в восторг от вида, который открывается из номера. Она даже устроила фотосессию на подоконнике. «Верните меня обратно», — с грустью написала Стеша. Она вспомнила, как много танцевала, общалась с подругами и делала покупки. Но девушка нашла, чем занять себя на карантине. Она устроила спортивные танцы с младшим братом на полу. Дочь Маликова в очередной раз дала понять, что прекрасно ладит с детьми.