«Просто роскошная»: Полина Гагарина в белоснежном платье в пол блеснула на шоу «Голос»

Полина Гагарина в этом году снова стала одной из наставников шоу «Голос. Дети» вместе с Валерием Меладзе и Бастой. Девушка с радостью занимается с детьми. Однако в период пандемии артистка стала больше времени проводить дома. Она самоизолировалась в загородном доме с мужем Дмитрием Исхаковым и дочкой Мией. Певица устраивает домашние концерты, а также тренируется вместе с наследницей. Но накануне она покинула дом, чтобы принять участие в «Голосе».

Гагарина появилась на съемочной площадке в элегантном образе. Она облачилась в белоснежное платье в пол. Наряд состоял из двух частей. Первое мини-платье облегало фигуру девушки, а сверху его покрывала прозрачная ткань с вышивкой, придающая образу воздушности и нежности. Нюдовый макияж и легкая укладка дополнили образ.

«Вчера прошел очень волнительный прямой эфир „Голос. Дети“. Участники выступали без поддержки зрителей, но не смотря на это, все были очень собранными, самостоятельными, позитивными! Дорогие птенцы Гагары и дети из команд Басты и Меладзе, вы настоящие победители, герои, талантливые и такие взрослые!», — написала блондинка.

Многие поклонники восхитились вечерним нарядом знаменитости. «Вы очень красивая!», «Вы просто роскошная», «Полиночка! Какое у вас платье шикарное!», «Образ невероятный», «Полина как невеста», «Невероятная, очень идет», «Какая хрупкая мамочка и наставница», — прокомментировали пост подписчики.