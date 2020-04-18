«Такой тебя не видели»: Елка в кроп-топе и легинсах восхитила постройневшей фигурой

Елизавета Иванцив, более известная под псевдонимом Елка, получила популярность благодаря песне «Прованс». Девушка является одной из самых закрытых персон в отечественном шоу-бизнесе.

По некоторым данным, воспитывал ее отец Вальдемар, когда родители развелись. У артистки также есть сестра Евгения, которую недавно она перестала скрывать от общественности. Ходили слухи, что звезда была замужем за Сергеем Астаховым, но они якобы расстались и теперь звезда живет одна.

В период пандемии Елка проводит время дома. Компанию ей составляют два кота. Она решила не терять время зря и занялась спортом в самоизоляции.

Певица стала чаще публиковать кадры, на которых то занимается с гантелями, то делает упражнения на коврике. На очередном снимке девушка похвасталась постройневшей фигурой в кроп-топе с «хищным» принтом и черных легинсах с эффектными разрезами.

Спортивный аутфит дополнили белые кроссовки. Артистка собрала длинные волосы в высокий хвост и сделала нюдовый макияж. Она позировала, сидя на мяче для пилатеса. Елка провела онлайн-тренировку для поклонников и осталась довольна результатами. Она похвасталась фигурой с разных ракурсов.

Восхитились похудевшей звездой даже ее коллеги. «Какая ты красотка», — написала Нюша. Поклонники тоже одарили девушку комплиментами. «Такой тебя не видели», «Ты супер крутая», «Из человека спортивного в человека фитоняшку», «Фигура огонь», «Хорошо потренили! Даже настроение поднялось», — прокомментировали пост подписчики.