Позавидует сам Боярский: Максим Галкин похвастался пышными усами

43-летний Максим Галкин удивил аудиторию внезапной сменой образа. В пятницу подписчики юмориста совершили неожиданное открытие – оказалось, телеведущий отрастил усы, которым позавидовал бы сам Михаил Боярский. Пышной растительностью Галкин похвастался в stories во время прогулки вокруг замка, в котором и обитает семья Галкиных-Пугачевых.

«Снег прошел, погодка замечательная! Дышу вокруг дома с ночевкой, как раньше говорилось. Птицы поют», — поделился Галкин ощущением собственного счастья.

Подписчики же задались вопросом – откуда у Галкина появилась на лице столь богатая растительность. Некоторые уверяли – никаких усов нет, заслугой нового имиджа является всего лишь фильтр в Instagram. Другие же подметили – их сей факт совсем не интересует, главное, что Максиму они очень идут.

Отметим, что чаще всего телеведущий появляется на людях гладко выбритым. Для ролей Галкин периодически экспериментирует с внешностью, но многие поклонники настаивают – борода и усы прибавляют Максиму возраста, а значит, в этом образе лучше надолго не задерживаться.