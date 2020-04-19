Трендовые прически весны: Бузова, Нюша и другие звезды решились на бьюти-преображение

Каждый год весной женская душа требует преображения. Салоны красоты предоставляют весь спектр услуг, но главная сложность — на что новое решиться? Хотя в период самоизоляции желание «обновить себя» сразу после окончания карантина крайне велико. Некоторые девушки не хотят отстригать локоны, поэтому прибегают к обновлению цвета волос. А самые смелые не только красят волосы в броские модные оттенки, но и делают креативные стрижки. Стилист и парикмахер Марина Корабель рассказала читателям портала Teleprogramma.pro о последних трендах, а также оценила недавние преображения звезд.

«Уже несколько сезонов подряд были популярны такие сложные техники окрашивания как омбрэ, шатуж, баляж и т.д. На сегодняшний день они, конечно, тоже остаются с нами, ведь многие девушки их так полюбили. Однако если говорить о глобальных трендах на цвет волос, то модная индустрия сейчас нацелена на молодое поколение Z , это активное и динамичное поколение для которых важна персонализация и индивидуальность. И именно поэтому одним из главных трендов в окрашивание весна — лето 2020 являются яркие цветовые решения», — поделилась эксперт.

«Причём не только полное окрашивание всех волос, а также секциями, прядями или бликами. Самое популярное колористическое направление — это такие цвета как яркая фуксия и голубой, пастельные розовый, жёлтый, мятный и серый. Причём все пастельные оттенки обладают матовым покрытием без излишнего блеска.

Но при всем при этом волосы все равно должны быть ухоженными. Ни одно окрашивание, стрижка или укладка не будут смотреться хорошо, если волосы повреждённые и лишены ухода и питания.

Поэтому сейчас есть уникальная возможность выделится и проявить свою уникальность через цвет, необязательно делать тотальное яркое окрашивание, достаточно сделать пряди или секцию, причём это можно выполнить даже в зоне где при желание эта прядью будет видна или скрыта. Главное найти профессионального колориста», — пояснила Марина.

Не так давно сделала такое окрашивание Настя Ивлеева. Известная блогер и телеведущая любит экспериментировать. свои светлые пряди раньше она красила в голубой цвет, а теперь сделала розовые пряди и выстригла челку.

«Окрашивание в пастельной розовой гамме и снова каре, лёгкая и небрежная укладка вместе все выглядит свежо. Единственное хотелось бы челку поплотнее. А так все прекрасно», — оценила ее Корабель.

Стилист отметила, что если красить волосы не хочется, то вполне можно обойтись накладной прядью, которую при желании можно снять в любой момент. Кристина Асмус, к примеру, решила оставить свой природный цвет волос, а вот пряди она собственной рукой сделала короче.

«И конечно же в данном случае важна форма, а именно стрижка волос. Длинные волосы конечно, это всегда женственно и красиво. Но в этом сезоне многие модницы и селебрити смело расстаются со своими отрощенными волосами, отдавая предпочтение таким стрижкам как пикси. Это короткая стрижка придающая образу изюминку, позволяет выделяется и, конечно, требующая ещё больше подчёркивать свою женственность через макияж, аксессуары и наряды», — поделилась эксперт.

Подобная стрижка была у Ирины Шейк, когда она снялась для модного глянцевого издания. Модель сразу стала выглядеть моложе и продемонстрировала изящную шею.

«А самой популярной можно смело назвать стрижку каре с четким срезом и с центральным пробором, который подчеркнёт красоту глаз или же с глубоким боковым, который поможет скорректировать пропорции в сочетании с челкой или без неё. Такая стрижка с легкостью убавит несколько лет ее обладательнице и деликатно подчеркнёт линию шеи. Челка также не должна быть сильно отфильтрована, а, наоборот, иметь достаточно плотный и даже слегка небрежный край», — рассказала Корабель.

Недавно Ольга Бузова решилась на серьезный шаг — каре. От ее длинных локонов не осталось и следа. Теперь певица пробует новые укладки на короткие волосы.

«Короткое каре с четким срезом и естественными бликами, очень подходит Ольге и выглядит современно», — отметила эксперт.

А Анна Седокова решилась отстричь только челку. Певица призналась, что сделала это впервые.

Алена Шишкова же не побоялась избавиться от длинных роскошных белокурых волос. Модель и бывшая избранница Тимати на Неделе моды в 2020 году предстала в короткими волосами.

«Тёмные корни переходящие в блонд по длине, а также каре и волосы уложены от лица без объёма — это очень актуально», — призналась парикмахер.

59-летняя актриса Елена Яковлева тоже нашла способ, как выглядеть моложе. Она укоротила волосы и сделала рваную челку. Актриса поразила поклонников своим преображением.

«Естественный блонд и градуирование каре с небрежной челкой выглядит свежо!», — заверила эксперт.

Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон редко трогает свои волосы, но этой весной она осветлила несколько прядей и сделала удлиненную челку, которую также называют челкой мамочек.

«Миддлтон удлинённое каре с глубоким тёплым коричневым оттенком и слегка подкрученными концами выглядит очень элегантно», — оценила Корабель.

Многие помнят, что певица Нюша была брюнеткой и изредка красила пряди в яркие оттенки. Недавно артистка осветлила волосы. Она стала почти блондинкой.

«Длинные волосы с легкой градуировкой и более короткими прядями у лица, которые всегда можно выпустить из причёски, хвоста или пучка в сочетании с тёплым розово-персиковым оттенком, выглядят очень женственно и современно», — заверила эксперт.

Совет эксперта:

«Весна время перемен и всегда хочется чего то нового. При помощи правильно подобранной причёски можно очень сильно изменить свой стиль и поднять себе настроение, а возможно даже изменить жизнь. И здесь тоже очень важен профессиональный подход. Поэтому не экономьте на выборе стилиста по волосам. А самое главное оставайтесь в гармонии с собой!», — посоветовала Марина Корабель.

Справка Teleprogramma.pro: Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

Также она экс-технолог американского бренда Revlon Professional, в которой проработала 6 лет; более 10 лет Корабель являлась основателем и руководителем салона красоты в Санкт- Петербурге, который и по сей день успешно работает. Помимо обучения в России также проходила курсы повышения квалификации в Мадриде у креативной команды Ex-pression.