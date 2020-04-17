«Красивая наша девочка»: Алсу в жакете от-кутюр и джинсах-варенках восхитила Валерию

Поп-исполнительница призналась, что на пятой неделе домашней изоляции у нее возникло желание принарядиться.

36-летняя Алсу привлекла внимание возлюбленной музыкального продюсера Иосифа Пригожина, опубликовав на личной страничке в Instagram свежие снимки. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, поп-исполнительница подметила, что на пятой неделе добровольной домашней изоляции ей захотелось принарядиться. Так, супруга бизнесмена Яна Абрамова уточнила, что ей захотелось сменить спортивные штаны на более элегантную одежду. Кроме того, певица поэкспериментировала с макияжем, отдав предпочтение технике смоки-айс.

На свежих снимках знаменитость позировала в дизайнерском жакете от-кутюр и трендовых джинсах-варенках прямого кроя. Образ артистки дополнила простая белая футболка. Одной из первых стиль избранницы Яна Абрамова оценила Валерия. Поп-исполнительница сделала многодетной мамочке комплимент, назвав Алсу красавицей.

«Красивая наша девочка!! Просто прелесть», — обратилась к певице супруга Иосифа Пригожина, восхитившись образом артистки. «Хорошенькая!!» — вторит Валерии Зара.

По словам Алсу, за время домашней изоляции она успела навести в доме чистоту и порядок. Кроме того, поп-исполнительница разобрала вещи в гардеробе своих детей, отложив ту одежду, из которой они уже успели вырасти. Вместе с бизнесменом Яном Абрамовым певица воспитывает троих отпрысков: тринадцатилетнюю дочку Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля.