«Захотелось»: Алсу сменила спортивные штаны на джинсы с высокой талией и жакет

Алсу с юных лет выступает на сцене. Недавно она показала, как выглядела в детстве. Поклонники были поражены, как из озорной «обезьянки» выросла такая красавица и икона стиля. В свои 36 лет певица обладает стройной фигурой и безупречной кожей. Она не скрывает, что прикладывает усилия, чтобы оставаться молодой и красивой. А наряды артистки всегда вызывают восхищение у ее фанатов.

Но вот уже три недели Алсу находится в самоизоляции со своей семьей. Она успела навести порядок в гардеробе, несколько раз спеть с дочками и даже станцевать. Время от времени певицу тянет преобразиться. Недавно она предстала в нежно-розовом брючном костюме, который ей подарила подруга Жанна Мартиросян. И вот девушка снова захотела принарядиться. На новом фото артистка позирует в джинсах с высокой талией, белой футболке и эффектном твидовом жакете. Образ Алсу дополнила ярким макияжем, сережками-кольцами, а волосы она собрала в пучок.

«Шла 5-я неделя самоизоляции.. захотелось сменить спортивные штаны и бледное лицо на смоки айз и красивый пиджак. Как ни странно, даже дома это поднимает настроение!» — поделилась звезда.

Поклонники восхитились весенним образом Алсу. Они одарили девушку комплиментами. «Хорошенькая», «Алсу. Всегда бодрит смена одежды так же как и места. Не обязательно что то яркое. Просто разнообразие», «Вы великолепно выглядите», «Алсу, как всегда красива!», «Ваш жакет бомбический», — прокомментировали пост подписчики.