«4 года назад»: Рудковская в приталенном платье продемонстрировала стройность ног

Яна Рудковская коротает дни в самоизоляции в своем загородном особняке. Первые две недели она провела на карантине еще в марте, когда вернулась из Франции, теперь, как и все жители столицы, она ждет наступления мая. Светская львица старается не скучать. Она то и дело снимает забавные ролики с мужем Евгением Плющенко. Также продюсер продолжает вести рубрику о своих завтраках. Правда за время самоизоляции блондинка поправилась, поэтому устроила себе разгрузочные дни на кефире.

16 апреля Яна предалась воспоминаниям. Она опубликовала в аккаунте своего сына Саши архивное видео. На кадрах светская львица позирует в приталенном платье миди на молнии без рукавов. Образ дополнили кремовые босоножки. Наряд подчеркнул стройные ноги знаменитости. Рядом с ней на стуле позировал ее наследник. Тогда мальчику было всего три года, но он выглядел стильно в джинсовом костюме.

«Ровно 4 года назад», — гласит подпись к посту.

Поклонники восхитились архивными кадрами. Многие отметили, что Рудковская с годами не меняется. «Саша подрос несомненно, мама же все такая же, не изменилась красотка», «Как Саша вырос с тех пор!», «Какой милый. А ноги у вас бомбические», «Классное платье», «Хорошенькие», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Яна является настоящей модницей. В ее гардеробной десятки брендовых сумочек и сундуков. Особой любовью девушка прониклась к вечерним платьям. В ее коллекции есть настоящие шедевры мировых кутюрье.