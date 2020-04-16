«Как вам идет!»: Полина Гагарина отметилась в белом силуэтном платье на съемках

Полина Гагарина проводит время в самоизоляции с пользой. Она обычно постоянно находилась на гастролях, а теперь всю себя посвящает семье. У артистки подрастает дочка Мия. Девушка с ней играет, гуляет возле дома, как и тренируется вместе с наследницей. В свое время певица феноменально похудела, поэтому теперь регулярно занимается спортом, поддерживая спортивную форму. К слову, это дает свои плоды, так как артистка может похвастаться точеной фигуркой.

Недавно Полина выступила в пустом зале Большого театра в рамках концерта в поддержку врачей в период пандемии. Она блистала в черном летящем платье в пол. Теперь же певица поделилась бэкстейджем с фотосессии. На кадрах она делает вид, что поет хит Бритни Спирс, при этом держа в руках фен вместо микрофона. Гагарина предстала в белоснежном силуэтном платье-бюстье, которое подчеркнуло ее хрупкую фигуру.

Звезда показала, как расслабляется в перерывах между съемками. Она была с едва заметным макияжем и распущенными волосами. Артистка находилась в приподнятом настроении. Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Вы, как всегда, шикарна!», «Самая лучшая! Красотка! Я очень вас люблю! Такая пластичная, весёлая, энергичная, добрая, смелая!», «Как вам идёт белый цвет, Полина», — прокомментировали пост подписчики.