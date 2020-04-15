Уютно и стильно: Стеша Маликова предстала в элегантной пижаме пастельного оттенка

Дмитрий Маликов вместе с семьей самоизолировался в загородном доме. Певец с пользой проводит время: сочиняет новую музыку, играет с подрастающим сыном Марком, а также гуляет с женой Еленой Изаксон и взрослой дочкой Стефанией. 20-летняя наследница артиста помогает ему в воспитании брата. А так как девушка является модницей, то даже дома она позировала в кожаных брюках и блузке.

Каждый раз для прогулки возле дома Стеша продумывает образ до мельчайших деталей. Недавно она гуляла в черном пальто, потом создала look песочного цвета. Но теперь девушка приобрела самый популярный наряд апреля. На новом фото дочь Малькова позирует в шелковой пижаме пастельного нежно-голубого цвета. Надпись на спине гласит: «Оставайся дома». Наряд от Яны Раковаловой идеально сел на фигуру юной девушки.

Многие поклонники восхитились домашним образом Стеши. «Вы красива и обаятельна», «А почему спиной? Так хочется видеть твою улыбку!», «Стеша, красотка! Правильно даже в карантин надо быть красивой! Яна, большая молодец у неё всегда и все красиво», «Наверняка в этом кадре папа что-то прекрасное играет, но его не видно», «Очаровательная девушка», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что многие звезды отметились в пижамах в самоизоляции. Яна Рудковская почти каждый день появляется в новом комплекте одежды для сна престижного бренда. А Анна Седакова вовсе создала свою коллекцию стильных пижам.