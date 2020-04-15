«Дышать стало легче»: Решетова в белоснежном пальто погуляла на крыше дома

Анастасия Решетова и Тимати живут вместе уже пять лет. Влюбленные редко говорят о личной жизни. Но с каждым годом они все чаще делятся совместными фото. А 16 октября 2019 года у пары родился сын Ратмир. Первое время они скрывали лицо мальчика, а потом познакомили его с поклонниками. До сих пор многие спорят, на кого больше похож ребенок. Избранница рэпера быстро привыкла к новым обязанностям.

Обычно Решетова занимается бизнесом. У нее есть свой салон красоты. Но в период самоизоляции все ее внимание сосредоточено на наследнике. Она постоянно с ним играет, устраивает уроки плавания в ванной и следит за тем, чтобы малыш хорошо спал. Но накануне девушка не выдержала и отправилась на прогулку. Правда, возлюбленная Тимати пошла не на улицу, а на крышу дома. На новом фото Анастасия позирует на фоне заката в белоснежном пальто.

После родов модель быстро пришла в форму, поэтому, как и прежде, любит носить облегающие платья и лосины.

«В городе дышать стало легче», — отметила она.

Некоторые поклонники восхитились тем, как выглядит 24-летняя мама. Другие позавидовали девушке, которая смогла подышать свежим воздухом. «Какая красива», «Как Меган Фокс! Иногда так похожа на нее», «Ого , ты на улице? Ничего себе ты счастливый человек», «Хорошо, когда есть, где погулять», — прокомментировали пост подписчики.