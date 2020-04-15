В стиле бэби-долл: шестилетняя Лиза Галкина примерила платье с юбкой-колокол

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, шоумен Максим Галкин на личной страничке в Instagram опубликовал свежий видеоролик с участием шестилетних двойняшек Гарри и Лизы. Малыши поджидали именитую маму в столовой для того, чтобы поздравить ее с днем рождения. 15 апреля Примадонна отечественного шоу-бизнеса отмечает свое 71-летие. По словам мужа Пугачевой, их с певицей сын самолично украсил комнату воздушными шарами. Кроме того, двойняшки приготовили для именинницы поздравительный плакат. Максим Галкин позаботился о том, чтобы к утру для Аллы Борисовны испекли торт и привезли свежие цветы.

Шестилетняя дочка Аллы Пугачевой принарядилась к маминому дню рождения. Лиза Галкина отдала предпочтение плотным белым колготам и балеткам с бантиками. При выборе наряда юная модница сделала ставку на стиль бэби-долл, примерив синее-белое платье с юбкой-колокол. Ни для кого не секрет, что наследнице шоумена Максима Галкина нравится устраивать домашние показы мод. В эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале Алла Борисовна припомнила, что в юности и Кристина брала вещи из ее гардероба. Так, артистка сама подарила дочери одну из юбок.

Маленькая Лиза тоже проявляет интерес к нарядам именитой мамы, особенно кроха любит примерять шляпки Пугачевой. Супруга шоумена Максима Галкина против этого ничего не имеет.