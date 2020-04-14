Саша Савельева в джинсах-бойфрендах с разрезами на бедрах отметилась в Милане

Саша Савельева год назад стала мамой. Теперь она заботится о годовалом сыне Леоне вместе с мужем Кириллом Сафоновым. Материнство сделала певицу еще более ответственной и коммуникабельной. Теперь она совмещает заботу о ребенке и карьеру. Даже с появлением ребенка артистка не стала меньше путешествовать. Однако теперь она со своей семьей вынуждена находиться в самоизоляции.

Время от времени Саша делится архивными фото, на которых предстает то с темными волосами, то в одной рубашке. На третьей неделе карантина девушка стала тосковать по путешествиям. Она поделилась архивным видео, на котором запечатлена в Милане. Певица танцевала под ритмичную музыку в джинсах-бойфрендах с разрезами на бедрах и косухе с бахромой. По всей видимости, снимал ее муж.

«Видео заряжено на сбычу мечт! Как-то вечером в Милане, просто захотелось танцевать на центральной площади. Свобода. Любовь», — написала Савельева.

Поклонники стали мечтать вместе с певицей. Многие восхитились ее пластичностью. Другие оценили ее стильный повседневный образ. К слову, косухи снова в моде этой весной. Ранее эксперт рассказал порталу Teleprogramma.pro, какие куртки стоит носить в этом сезоне. Принты и бахрома, как у Саши, являются трендом. Однако пока артистка не может гулять в своих нарядах. Она соблюдает режим самоизоляции. Как и многие звезды, девушка надеется, что не поправится до лета.