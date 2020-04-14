В домашней обстановке: Боня запечатлела восьмилетнюю дочку в принтованных лосинах

Виктория Боня всегда много путешествовала. В прошлом году она решилась переехать из Монако в Лондон со своей дочкой Анджелиной. Девочка сразу стала учиться в частной школе. Но в итоге светская львица призналась, что постоянная серость и дождливая погода стали наводить тоску на ее наследницу. Чтобы не видеть слезы на детском лице девушка вновь задумалась о переезде. А недавно она решила остановиться в Ницце, так как ее наследница гостит там у отца.

В новом интервью Боня рассказала, что мечтает о еще двух детях. Девушка также поведала, что их с Алексом Смерфитом дочь считает себя русской, хоть она и провела за границей больше времени. Она уделяет много внимания образованию девочки. Восьмилетняя Анджелина учит сразу три языка: русский, английский и французский. Но похоже, что в период самоизоляции Виктория позволяет девочке отвлечься от учебы.

Светская львица запечатлела наследницу в домашней обстановке. Девочка лежала на кровати в принтованном джемпере и белых лосинах с рисунком в виде золотых звездочек. Анджелина увлеченно играла на планшете в MineCraft. Девочка показала, что построила в виртуальном мире множество домов и даже бассейн. Она похвасталась, что играет по Сети с подругой.

Поклонники заметили, что девочка выросла. Даже волосы у малышки отрасли почти до талии. Ранее Боня признавалась, что пока ее наследница не интересуется вещами, хотя порой сама в магазине выбирает себе наряды. Многие уверены, что в будущем Анджелина будет модницей, как и мама.